Ascolti Tv 16 settembre 2023, oltre il 25% per l'ItalVolley. La Vita in diretta di sabato cala contro Verissimo

Ascolti Tv sabato 16 settembre 2023, in prima serata su Rai1 – dalle 21.04 alle 22.48 – la finale degli Europei di Pallavolo Italia-Polonia ha conquistato una media di 4.173.000 spettatori pari al 25.3% di share (pre e post nel complesso: 2.479.000 – 17.9%). Su Canale5 il film Odio l’Estate con Aldo Giovanni e Giacomo 1.760.000 spettatori con share del 12.1%. Su Rai2 Impossibile da Uccidere 633.000 (4%). Su Italia1 L’Era Glaciale 827.000 (5%). Su Rai3 Il mistero Henri Pick 634.000 con il 4%. Su Rete4 Rocky 480.000 (3.4%). Su La7 – dalle 21.15 alle 21.56 – In Onda Prima Serata 750.000 e il 4.5%. Best Eden Un pianeta da salvare 353.000 con il 2.3%. Su Tv8 4 Ristoranti 383.000 (2.3%). Sul Nove Faking It Bugie o verità? 304.000 (2%). Su Iris Virus Letale 364.000 e 2.4%. Su La7d per il Campionato Saudita di calcio Al Ahli – Al Taawooun raccoglie 16.000 spettatori e lo 0.1%. La stessa partita in seconda serata su La7 registra 116.000 spettatori (1.4%).

In fascia Access Prime Time su Canale5 Paperissima Sprint Estate 2.405.000 con il 14.4%. Su Rai2 Tg2 Post Estate 712.000 (4.2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.109.000 pari al 25.1%. Su Canale5 Caduta Libera Story 1.754.000 spettatori (14.5%). Su Tv8 le qualifiche del Gran Premio F1 657.000 spettatori con il 6%.

Nel daytime su Rai1 UnoMattina in Famiglia 995.000 spettatori con il 21.4% e 769.000 con il 18.6%. Buongiorno Benessere 790.000 e 17.5%. Linea Verde Life 1.896.000 con il 17.7% La Vita in Diretta 797.000 e 9% nella presentazione di 23 minuti, 979.000, l’11.1% dalle 17.20 alle 17.57 e 1.262.000 con 13.8% dalle 18.01 alle 18.47. Su Canale 5 Verissimo 2.048.000 (23.2%) dalle 16.30 alle 17.34 e 1.679.000 (18.7%) nella parte denominata Giri di Valzer in onda dalle 17.40 alle 18.43. Su Rai2 il nuovo programma all'esordio La Zampata raccoglie 182.000 spettatori (2.1%).

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Settembre 2023, 11:50

