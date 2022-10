Ascolti Tv 16 ottobre 2022, colpaccio di Fazio con i Maneskin. Serena Rossi al top

Ascolti del 16 ottobre 2022 in Prima Serata su Rai1 la fiction Mina Settembre ha conquistato una media di 4.570.000 spettatori pari al 25,5% di share (primo episodio: 4.763.000 – 24.1%, secondo: 4.395.000 – 27%). Su Rai3 dalle 20.32 alle 22.20 Che Tempo Che Fa con ospiti Carlo Calenda, i Maneskin e Paolo Bonolis 2.423.000 (12,2%), dalle 22.24 alle 23.58 - Che Tempo Che Fa Il Tavolo 1.422.000 (9,5%). Su Canale 5 – dalle 21.28 alle 0.16 – Scherzi a Parte 1.820.000 (11,4%). Su Italia1 il film Jurassic World Il Regno Distrutto 1.093.000 (6,4%). Su La7 Non è l’Arena 721.000 (5,1%). Su Rete4 Zona Bianca 695.000 (4,9%). Su Rai2 NCIS Los Angeles 828.000 (4,1%), Bull 596.000 (3,1%). Su Tv8 Way Down Rapina Alla Banca di Spagna 319.000 (1,8%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie 384.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.518.000 (23%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.639.000 (13,5%). Su Italia1 NCIS New Orleans 1.153.000 (5,9%). Su Rete 4 Controcorrente 1.027.000 (5,3%) e 983.000 (5%). Su La7 In Onda 938.000 (4,8%). Su Tv8 Quattro Ristoranti 441.000 (2,3%). Sul Nove Little Big Italy 435.000 (2,3%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.225.000 (26,9%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.463.000 (16,2%). Su Rai2 Novantesimo Minuto 713.000 (5,9%).

Nel daytime su Rai1 Uno Mattina in Famiglia 513.000 (16,8%) e 1.332.000 (22,9%), la Santa Messa 1.480.000 (22,8%), L’Angelus 1.844.000 (22,4%), Linea Verde 2.622.000 (22,8%), Domenica In 2.234.000 (17,6%), 1.939.000 (18,3%) e 1.625.000 (17,2%), Da Noi… A Ruota Libera 1.693.000 (16%). Su Canale 5 Amici di Maria De Filippi 2.508.000 (21,6%), Verissimo 2.013.000 (21%) e 1.683.000 (15,5%). Su Rai2 Citofonare Rai2 con Paola Perego e Simona Ventura 413.000 (4,6%). Vorrei Dirti Che con Elisa Isoardi 240.000 (2,2%), l’esordio di Domenica Dribbling con Paola Ferrari e Adriano Panatta 129.000 (1,3%), con Le Storie 160.000 (1,7%), con Salute 317.000 (3,2%). Su Rai3 Mezz’ora in Più con Lucia Annunziata 1.018.000 (9%), Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà 699.000 (7%), Rebus con Corrado Augias e Giorgio Zanchini 608.000 (6,4%), Kilimangiaro 949.000 (8,3%).

In seconda serata su Rai 1 Speciale Tg1 805.000 (10,5%). Su Canale 5 Tg5 Notte 499.000 (9,8%). Su Rai2 La Domenica Sportiva 610.000 (5,6%). Su Italia1 Pressing 354.000 (7,4%). Su Rai 3 Tg3 Mondo 476.000 (6,7%).

