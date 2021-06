Ascolti Tv 16 giugno 2021, tra Rai1 e Sky gli azzurri sfiorano i 15 milioni e mezzo di spettatori e il 60% di share

Ascolti Tv 16 giugno 2021. Volano gli azzurri anche in tv. In prima serata su Rai1 Italia-Svizzera ha conquistato una media di 13.346.000 spettatori pari al 51,9%. Bene anche il pre e postpartita condotto da Paola Ferrari (8.208.000 e 36,9%). Ottimo risultato anche sui canali Sky per la telecronaca di Fabio Caressa: 1.934.000 abbonati e 7,5% di share. Su Rai3 Chi l’ha visto? 2.031.000 (9,3%). Su Canale 5 Grand Hotel Intrighi e Passioni 1.275.000 (6%). Su Rai2 Pretty Little Stalker Tra Le Pagine Della Pazzia 573.000 (2,3%). Su Italia 1 Il Cosmo sul Comò 741.000 (3,1%). Su Rete4 Zona Bianca 638.000 (3,3%). Su La7 Tut Il Destino di un Faraone 235.000 (1,5%). Su Tv8 la replica di Name That Tune 255.000 (1,1%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 188.000 (0,7%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Paperissima Sprint Estate 1.837.000 (8%). Su Rai3 Nuovi Eroi 963.000 (4,8%), Un Posto al Sole 1.512.000 (6,5%). Su La7 Otto e Mezzo 1.060.000 (4,6%). Su Rete4 Stasera Italia 856.000 (4,1%) nella prima parte e 665.000 (2,7%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 704.000 (2,8%). Su Italia1 CSI 688.000 (3%). Su Tv8 la replica di Guess My Age 213.000 (0,9%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 265.000 (1,2%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.629.000 (24,5%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 1.898.000 (13,5%).

In seconda serata su Rai1 finalmente un buon risultato per Notti Europee (1.715.000 e 18,2%). Su Canale 5 Tg5 Notte 373.000 (5,4%). The Baker and the Beauty 149.000 (3,6%). Su Rai2 Anni 20 Estate 228.000 (1,9%). Su Rai 3 Tg3 Linea Notte 594.000 (8,3%). Su Italia1 La Solita Commedia 368.000 (4,1%). Su Rete 4 Confessione Reporter 189.000 (4,2%).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Giugno 2021, 11:23

