Ascolti Tv 15 febbraio 2019, testa a testa tra Sanremo Young e Uomini e Donne. Il grande pubblico snobba Suburra

Ascolti Tv di venerdì 15 febbraio 2019. Testa a testa tra Sanremo Young e Uomini e Donne in prima serata. Dalle 21:25 alle 23:54 Antonella Clerici ha conquistato 3,6 milioni di spettatori pari al 16,18% di share. Su Canale 5 Speciale Uomini e Donne – La Scelta è durato mezz'ora in più. Risultato in media: 3,4 milioni di spettatori e il 16,72% di share. Su Rai2 la fiction in prima tv free Suburra non è partita col piede giusto: 3,7% di share. Su Italia 1 The Transporter 6,26%. Su Rai3 Benvenuto Presidente 6,6%. Su Rete4 Quarto Grado 5,7%. Su La7 Propaganda Live 5,5%. Su Tv8 Italia's Got Talent ha raccolto 5,2%. Sul Nove Qualunquemente 1,9%. Su Rai Movie Australia 1,9%. Su Rai Sport Palermo-Brescia di Serie B 0,94%. Striscia batte allo sprint I Soliti Ignoti: 4.878.000 spettatori con uno share del 19,13% contro 4.827.000 e il 19,02%. Bene Avanti un Altro con 4 milioni di spettatori (20,27%). Benissimo l'Eredità: 5.168.000 spettatori (25,7%). A mezzogiorno ok L'Aria che Tira (7,1%) con Berlusconi. Al pomeriggio La Vita Diretta 14,7%, Pomeriggio 5 17,6%, Geo 11,3%. In seconda serata su Rai2 Povera Patria 3,1% superata da La Grande Storia su Rai3 (3,6%). Bene su Rete 4 Donnaventura (5,5%).