Ascolti Tv 14 settembre 2020, buona partenza per il Gf Vip

Ascolti Tv lunedì 14 settembre 2020. Su Rai1 Il Commissario Montalbano in replica con l’episodio Una Faccenda Delicata ha conquistato una media di 3.700.000 spettatori pari al 19,1% di share. Su Canale 5 le quasi 4 ore dell’esordio di Grande Fratello Vip 5 hanno appassionato 2.833.000 spettatori pari al 19% di share (gli ultimi 8 minuti della striscia Night 1.064.000 – 25%). Su Rai3 Presa Diretta 1.491.000 spettatori e 7,1%. Su Italia 1 Attacco al Potere 2 registra 1.443.000 spettatori (6,8%). Su Rai2 Il Fidanzato di Mia Sorella 1.123.000 e 5,2%. Su Rete4 Quarta Repubblica 777.000 spettatori con il 4,8%. Su La7 Robinson Crusoe 601.000 spettatori e 2,8%. Su Tv8 Gomorra 3 è visto da 669.000 spettatori con il 3,2%. Sul Nove I Pinguini di Mr. Popper 222.000 (1%). Su Sky Cinema Uno la prima puntata della fiction con Paola Cortellesi Petra 262.000 spettatori e l’1,1%. In seconda serata Porta a Porta 671 mila e 9% di share.



Nella fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno 4.205.000 spettatori con il 17,7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.540.000 e 14,9%. Su La7 Otto e Mezzo 1.742.000 (7,3%). Su Rete4 Stasera Italia con il ritorno di Barbara Palombelli 1.456.000 (6,4%) nella prima parte e 1.430.000 (6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 916.000 e 3,8%. Su Italia1 CSI 5,1%. Su Rai3 Tutto su Mia Madre 5,1% e Un Posto al Sole 6,8%. Su Tv8 Guess My Age 2,3%. Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 2,4%. Nel preserale su Rai1 Reazione a Catena 4.139.000 spettatori (24,6%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.645.000 (16,8%). Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 11:43

