Ascolti Tv 14 giugno 2023, Chi l'ha visto? Vince la prima serata

Ascolti Tv mercoledì 14 giugno 2023, in prima serata su Rai1 Speciale Porta a Porta – L’Addio a Berlusconi 1.572.000 spettatori pari al 9.1%. Su Canale 5 – dalle 20.48 alle 0.09 – la serie New Amsterdam 1.326.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Rai2 The Good Doctor 6 1.112.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 C’è solo un Presidente 707.000 spettatori con il 4%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? 2.136.000 spettatori pari ad uno share del 14.2%. Su Rete4 Zona Bianca 744.000 spettatori con il 5.8% di share. Su La7 Atlantide Album ha registrato 525.000 spettatori con share del 4%. Su Tv8 l’incontro di Nations League Olanda-Croazia 954.000 spettatori con il 5.5%. Sul Noveil playoff Scudetto di basket Armani Milano – Virtus Bologna ha raccolto 281.000 spettatori con l’1.5%.

Daytime Pomeriggio. Funerali Silvio Berlusconi

Su Rai1 2.086.000 – 18.3%. Canale 5 2.352.000 – 21.9%. Italia1 323.000 – 3%. Rete 4 565.000 – 5.2%. La7 268.000 – 2.4%

