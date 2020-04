Ascolti Tv 14 aprile 2020, spiccano il Volo e Pechino Express

Ascolti Tv martedì 14 aprile 2020. Su Rai1 Il Volo Un’Avventura Straordinaria in replica è stato seguito da una media di 4 milioni e 272 mila spettatori pari al 15,3% di share. Su Canale 5 Animali Fantastici e Dove Trovarli 3,2 milioni e 12,4%. Su Rai2 la finale di Pechino Express 8 ha interessato più di 3 milioni pari all’11,5% di share. Oltre il doppio degli ascolti della finale dell’anno scorso (1,3 milioni e il 6,3%). Su Italia 1 Il Ciclone 7,3%. Su La7 DiMartedì 6,5%.

Su Rete4 Fuori dal Coro 5,8%.Su Rai3 Carta Bianca 4,3%. Su Tv8 Ben Hur 1,6%. Sul Nove Shooter 2,7%. Su Rai4 Il Giustiziere della Notte 2,9%. Su Sky Uno E Poi C’è Cattelan Live che complessivamente in tutti i canali raggiunge 930 mila spettatori di media, il miglior risultato di sempre. Solo su SkyUno registra lo 0,5% con 163 mila spettatori.



In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia supera i 5,8 milioni con uno share del 19%. Su Rai1 la replica dei Soliti Ignoti 5,4 milioni con il 17,8%. Su La7 va forte Otto e Mezzo supera i 2,8 milioni con il 9,3%. Su Rai2 Tg2 Post 5,3%. Su Rete4 Stasera Italia 4,9%. Su Italia1 CSI 4,8%. Su Rai3 Non ho l’Età 3,8% e la replica di Un Posto al Sole 3,1%. Su Tv8 Guess My Age 2,4%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 1,3%.



Nel Preserale su Rai1 la replica de L’Eredità 4,7 milioni (19,1%). Su Canale 5 Avanti un Altro! in replica 4,4 milioni (18,2%). Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 11:50

