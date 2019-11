Ascolti Tv 11 novembre 2019, il duello più appassionante è tra Amadeus e Striscia

Ascolti Tv lunedì 11 novembre 2019. Su Rai1 Il Commissario Montalbano con la replica dell’episodio Il sorriso di Angelica è stato visto da una media di quasi 4,8 milioni di spettatori pari al 21,2% di share. Su Canale 5 Live Non è la D’Urso poco più di 2,2 milioni e il 14,1% (15,1% sul target 15-64 anni e 18% in prima serata e 3,9 milioni). Per Barbara d'Urso c'è da registrare il record stagionale e picchi che hanno sfiorato i 4 milioni e mezzo. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile 8,2%. Su Italia 1 La Maledizione della prima Luna 7,4%. Su Rai3 Report sfiora i 2 milioni e ottiene l’8%. Su Rete4 Quarta Repubblica 5,3%. Su La7 Grey’s Anatomy 2,9%. Su Tv8 Caccia Spietata 1,3%, sul Nove Clandestino Mafie Italiane 1,6%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno circa 5,4 milioni e 20,3%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 5 milioni e 18,7%. Su Rai2 Tg2 Post 3,2%. Su Italia1 CSI Miami 5,3%. Su Rai3 That’s Amore 4,1% e Un Posto al Sole 7%. Su Rete4 Stasera Italia 5,3%, su La7 Otto e Mezzo 6,8%. Su Tv8 Guess my Age 2%. Sul Nove Deal with It Stai al Gioco 1,9%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5,1 milioni (24%). Su Canale 5 Caduta Libera 4,2 milioni con il 20,1% di share. In seconda serata su Rai1 Frontiere 12,2%, su Rai2 Povera Patria 4,3%, su Rai 3 Prima dell’Alba 5%. Martedì 12 Novembre 2019, 11:19

