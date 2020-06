Ascolti 3 giugno 2020, la platea tv preferisce sempre la De Filippi. Pure in replica

Ascolti Tv mercoledì 3 giugno 2020. La sfida delle repliche in prima serata è stata vinta tra le ammiraglie da Canale 5 con Tú sí que vales che è stata vista da 2,9 milioni di media spettatori pari al 17,5% di share. Su Rai1 la fiction Nero a Metà 3 milioni ma meno share (13,2%). Non è che le prime tv siano andate meglio. Su Rai2 La Signora di Purity Falls 4,5% di share. Tiene il suo pubblico su Rai3 Chi l’ha visto? con 1,9 milioni e l’8,5%. Su Italia 1 King Kong 5,4%. Su Rete4 Vendetta Una storia d’amore 4,7%. Su La7 Atlantide dedicato alla Banda della Magliana porta a casa un buon 4,5%. Su Tv8 Che Fine hanno Fatto i Morgan? 2,5%. Sul Nove Cambio Moglie 2,5%.



In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5,3 milioni con il 20,6%. Su Canale 5 Striscia la Notizia 4,7 milioni e 18,1%. Su La7 Otto e Mezzo 2 milioni e 7,8%. Su Rete4 Stasera Italia 1,3 milioni (5,5%) nella prima parte e 5,2% nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1,1 con il 4,1%. Su Italia1 CSI 4,4%. Su Rai3 Vox Populi 2,9% mentre Geo Vacanze Italiane 2,5%. Su Tv8 la replica di Guess My Age 2,4%. Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 1,3%. Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 3,8 milioni (21,2%). Su Canale 5 in replica Avanti un Altro! 3 milioni circa e 17,4%. Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 11:26

