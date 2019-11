Francesco De Gregori e Antonello Venditti, annuncio a sorpresa: «Suoneremo insieme a settembre all'Olimpico»

Giovedì 21 Novembre 2019, 22:59

. Sorpresa in diretta a, i due cantautori romani hanno annunciato che torneranno ad esibirsi insieme in concerto.Antonello Venditti e Francesco De Gregori con "Bomba o non bomba" e "La storia siamo noi" si sono esibiti sul palco di, durante la quinta puntata dedicata agli inediti. I due cantautori tra gli applausi del pubblico e l'apprezzamento sui social hanno dato un annuncio importante: «È un’idea che ci è venuta qualche giorno fa - ha detto De Gregori -». Un ritorno alle origini per entrambi perchè l’esordio musicale di Venditti e De Gregori avvenne nelil primo e unico album del duo, dove vennero pubblicate alcune pietre miliari della musica italiana come "Roma Capoccia", "Ciao Uomo". L'album riscosse scarso successo, tuttavia tra i pochi compratori figura un giovanissimo Luciano Ligabue:«A dodici anni ho capito che c'era qualcuno che poteva fare le canzoni in modo diverso, erano i cantautori. In particolare Theorius Campus di Venditti e De Gregori ha cambiato la mia percezione».