Che tempo che fa, Andrea Bocelli racconta: «Ho chiesto a Barack Obama se esistono gli Ufo...»

Andrea Bocelli è stato ospite a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio nella puntata di domenica 21 gennaio 2024 in onda sul NOVE e in streaming su Discovery+ e, durante la chiacchierata, l’artista italiano amato nel mondo ha raccontato un curioso incontro con l’ex presidente USA Barack Obama.





La domanda di Bocelli a Barack Obama

«Gli ho chiesto – svela Bocelli – "Si fa un gran parlare di questi oggetti volanti non identificati ma esistono o no?". E lui e lui è rimasto un attimo interdetto, poi ha detto "non abbiamo umanoidi o extraterrestri però ci sono molti fenomeni che non siamo in grado di spiegare"».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 11:37

