Alessandra Celentano a Belve: «Niente sesso da 13 anni, ecco perché». Quella lite con Maria De Filippi

Tredici anni di castità per Alessandra Celentano. L'insegnante di Amici, ospite questa sera, martedì 8 novembre, a Belve confessa un dettaglio inedito della propria vita privata. Nel corso di intervista nello studio di Francesca Fagnani, l'ex ballerina parla della relazione con Angelo Trementozzi, durata cinque anni, e di come da allora non abbia più avuto un uomo accanto a sé.

Alessandra Celentano senza un uomo da 13 anni

«Sono casta da 13 anni (…) Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile» ammette candidamente Alessandra Celentano, come riporta Davide Maggio in una sua anticipazione alla puntata di stasera.

«Cioè, mai avuto uno da più di 13 anni?» insiste la giornalista. Dopo la conferma, la coreografa precisa: «Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno». «Vedrà adesso quante proposte…» aggiunge scherzosamente Fagnani.

La conversazione si fa poi più seria, quando si tocca il tema della maternità mancata: «Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione – racconta Alessandra –, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere».

Alessandra Celentano e la lite con Maria De Filippi: «Ci rimasi male»

L'intervista tocca poi la dolente nota di una passata lite in studio con Maria De Filippi. «Non capisco cosa fai ad Amici, perché non dirigi la Scala. Umanamente non sai rapportarti con un ragazzo, se non ti volessi così bene di caccerei a calci nel sedere e non scherzo» le disse una volta la conduttrice, ricorda Francesca Fagnani. «Ci è rimasta male?». «Beh sì, non ci siamo parlate per un po’, poi ci siamo chiarite» ammette Alessandra, senza entrare nel dettaglio su chi abbia poi chiesto scusa all'altra. «Se serve chiedo scusa, ma a un allievo no, non esiste».

