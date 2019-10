Nadia Toffa, in 100 in studio per l'ultimo saluto alle Iene. Fan furiosi su Twitter: «Dov'è Ilary Blasi?»

Mercoledì 2 Ottobre 2019, 15:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

su Rai 1 unadiche non passa inosservata. In studio è passata sotto silenzio ma, si sa, il web non perdona., ex mezzobusto del Tg1 , aè stato protagonista di una divertente: «Tutto quello che ci vuole per diventare campione diehm di...», ha detto il giornalista. Una titubanza durata appena una frazione di secondo che sembra essere sfuggita al pubblico presente in studio.L'inciampo, però, ha subito cominciato a girare sui social, con obbligati richiami alle gaffe cult di Antonella Clerici, prima fra tutte quella de La Prova del cuoco, quando la conduttrice si trovò alle prese con una concorrente al telefono che all'indovinello "Fa la schiuma ma non è un sapone" rispose la "borra", nell'incredulità generale.