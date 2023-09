Alberto Angela parla di storia ma le fan impazziscono per lui: «Stasera esco con Ulisse»

di Redazione web

Alberto Angela è uno dei divulgatori scientifici più amati dal pubblico italiano che segue sempre molto appassionatamente le sue trasmissioni. In questo periodo, il figlio del compianto Piero Angela è tornato su Rai 1 con la sua nota trasmissione "Ulisse" che porta i telespetattori indietro nel tempo oppure permette loro di scoprire curiosità su vari Paesi nel mondo o sulle metropoli. Mentre, spiega la storia, però, Alberto Angela è anche apprezzato per il suo carisma e moltissime fan lo definiscono super sexy.

Alberto Angela, oltre a riscuotere molto successo in televisione, è tanto seguito anche sui social: il suo profilo Instagram conta più di 800.000 follower. Nel web, il divulgatore scientifico spiega ai fan ciò che andranno a vedere nelle nuove puntate di Ulisse ma più di qualcuna delle sue ammiratrici è distratta dalla sua bellezza. Infatti, Alberto risulta tra gli uomini più desiderati e sexy d'Italia, all'interno della classifica risulta al sesto posto. Ad esempio, sotto al suo ultimo post spiega: «Questa sera, nella puntata inedita di Ulisse parleremo di Anna Frank. Abbiamo visitato i suoi luoghi, dalla casa di Amsterdam in cui si trasferì nel 1933 al campo di sterminio di Bergen Belsen dove trovò la morte».

Qualche fan, però, commenta così: «Stasera esco con Ulisse», «Alberto Angela, vero bomber» oppure «Come fa tua moglie a non essere gelosa?».

Ulisse è uno dei programmi di maggiore successo condotti da Alberto Angela che, con i suoi viaggi, ha fatto visitare il mondo anche ai milioni di telespettatori che lo seguono su Rai 1. Questa sera, giovedì 21 settembre, andrà in onda la terza puntata dal format: nelle prime due il divulgatore ha raccontato la Giordania e Il Gattopardo, romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

