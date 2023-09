Ascolti Tv 7 settembre 2023, l'Ulisse di Alberto Angela è sempre in prima fila

Ascolti Tv giovedì 7 settembre 2023, in prima serata su Rai1 il ritorno di Ulisse Il Piacere della Scoperta con Alberto Angela è stato seguito da una media di 2.513.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Canale 5 Circo Max Una Serata di Hit con il concerto al Circo Massimo di Max Pezzali ha registrato 1.993.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Rimetti a noi i nostri debiti 641.000 spettatori con il 3.9%. Su Italia 1 Chicago Fire 1.275.000 spettatori (7.5%). Su Rai3 Volevo Nascondermi 537.000 spettatori pari a share del 3.6%. Su Rete4 la nuova edizione di Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio di 1.158.000 spettatori con il 9.2% di share. Su La7 Rain Man L’uomo della pioggia 515.000 spettatori con share del 3.3%. Su Tv8 per le qualificazioni agli Europei di Calcio Francia-Irlanda 398.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Tutte contro lui The Other Woman 399.000 spettatori con il 2.5%.

In fascia Access Prime Time su Rai1 Techetechetè 3.538.000 spettatori con il 19.7%. Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.704.000 e 15%. Su Rai2 Tg2 Post Estate 749.000 con il 4.1%.

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.470.000 spettatori (27%). Su Canale 5 Caduta Libera 2.284.000 spettatori (18.6%).

Al pomeriggio su Canale5 Beautiful 2.520.000 con il 21.6%. Terra Amara 2.462.000 e 23.2% di share. A seguire La Promessa 1.980.000 con il 24.3%. Risale Pomeriggio Cinque, condotto da Myrta Merlino, 1.470.000 spettatori con il 20.1% nella prima parte e 1.356.000 spettatori con il 17.5% nella seconda (Saluti: 1.276.000 – 14.8%). Su Rai1 Il Paradiso delle Signore in replica 876.000 spettatori con l’11.6%, Tg1 (1.005.000 – 13.6%), Estate in Diretta 1.360.000 spettatori con il 16.9% (presentazione: 1.103.000 – 15.1%).

