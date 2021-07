Alba Parietti e lite fra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: «Usare le debolezze di un amico per distruggerlo è un’offesa verso se stessi»

Alba Parietti interviene sulla presunta lite fra il figlio Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, suo coinquilino e amico inseparabile durante il Grande Fratello Vip 2021. Dopo che Tommaso Zorzi ha tolto il like a Francesco Oppini sul social si sono diffuse le voci di una querelle in corso fra i due, e sul caso ha detto la sua anche Alba Parietti: «Usare le debolezze di un amico per distruggerlo - ha spiegato su Instagram - è un’offesa verso se stessi».

Il post di Alba Parietti (Instagram)

Alba Parietti e la lite fra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini

Sembra che ad offendere Zorzi siano state alcuni frasi dette da Francesco Oppini, che poi gli sono state riportate: «Infierire contro le debolezze sugli errori altrui e contro le persone che si sono amate – ha scritto Alba Parietti in un primo post nelle stories, in cui ha taggato il figlio - significa tradire se stessi. Significa fallire come esseri umani. Le parole feriscono per come le usi, nel contesto in cui le usi. Non hanno sempre lo stesso significato. Possono essere di cattivo gusto, ma non per forza dette con l’intento di ferire. Ma usare le debolezze, le confidenze o gli scivoloni di un amico per distruggerlo, per affermare se stessi, è un’offesa irrimediabile verso se stessi. Tradire o attaccare un amico significa non aver mai creduto nel sentimento più profondo che l’amicizia comporta. Cioè il sostegno reciproco».

Alba Parietti ha poi deciso anche di fare un altro post a riguardo, riportando nella foto quanto scritto nelle stories e aggiungendo una lunga didascalia chiarificatrice: «Un'amicizia che è potuta terminare – ha fatto sapere su Instagram - non è mai stata sincera se hai voluto bene a qualcuno, non userai mai le sue confidenze, le sue cadute , le sue debolezze per fargli male e soprattutto per amore verso te stesso non lo permetterai agli altri. Perché ogni ferita che procuri a chi hai amato e ha avuto fiducia in te, la procuri alla tua speranza e al tuo amor proprio. Sarai, se lo farai solo più solo e più triste. In 60 anni credo di non aver mai anche davanti a liti o lunghe incomprensioni approfittato della debolezza di qualcuno per ferirlo. Sono troppo orgogliosa per combattere contro una persona a mani nude. E ogni volta che ho perso un amico ho perso una parte importante di me. Perche quella persona non era entrata nella mia vita per caso , ma perché la amavo e l’amerò sempre.Siccome e’ il mio modo di vivere e sto ricevendo commenti squallidi da persone che mi offendono senza che io abbia offeso nessuno blocco commenti.. Non permetterò più a Nessuno nessuna forma di aggressione gratuita e pretestuosa... Ogni Denuncio chi mi offende e dico con educazione tutto ciò che mi pare ... E mi sono rotta della maleducazione e dei pretesti di ignorati che cercano solo disperatamente un modo per insultare, gente che strumentalizza per esistere . Io ci metto la faccia e il cuore».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 18:12

