Alba Parietti: «Con Franco Oppini feci la ruba-mariti, poi ci innamorammo subito»

Alba Parietti, la conduttrice televisiva e opinionista torinese, nota per il suo essere molto diretta, nelle ultime ore, si è raccontata in un'intervista ripercorrendo gli amori di una vita, e in particolare, uno dei più significativi: quello con Franco Oppini.

«Lui era impegnato, lasciò l'altra e io feci parte della ruba-mariti anche se di solito sono i mariti a volere essere rubati - ha sottolineato Alba Parietti -. Ci innamorammo e fu subito Francesco». Ma andiamo a vedere cosa ha detto la showgirl nel dettaglio.

Alba Parietti e il difficile rapporto con Pippo Baudo

Sin dai suoi esordi, davanti alla telecamera, Alba Parietti ha saputo imporsi grazie a una bellezza mozzafiato. E a propositi di uomini, tra i tanti aspetti trattati nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, è stato anche quello relativo ai personaggi maschili con cui ha lavorato in televisione.

«Lavorare con Pippo Baudo e Boncompagni era facile, due mostri di bravura e super professionali.

Poi, ha aggiunto: «Ai Telegatti con Corrado ero prevenuta. Mi avevano detto "non ti farà aprire bocca" e alla fine fui io a non far parlare lui».

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 18:08

