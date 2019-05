Addio Lauda, stasera l'omaggio di Rai Uno con il film "Rush"

Questa sera Rai1 trasmetterà alle 21,25 il film «Rush» di Ron Howard (in sostituzione del film previsto «La nostra terra») in ricordo del campione di Formula Uno, Niki Lauda. Il film narra la rivalità tra il pilota austriaco Niki Lauda e l'inglese James Hunt, incontrato per la prima volta sui circuiti di Formula 3 nel 1970. Da subito emerge il diverso approccio che i due futuri campioni hanno nei confronti della loro disciplina sportiva.

Niki Lauda, interpretato da Daniel Bruhl, è un ragazzo non particolarmente simpatico, metodico, razionale, capace di individuare anche i più piccoli difetti della vettura che guida. Per partecipare alla gara, ha dovuto chiedere un prestito, perché il padre si rifiuta di sovvenzionare una professione che ritiene inappropriata alle tradizioni di famiglia. James Hunt, interpretato da Chris Hemsworth, è invece un playboy che adora mettersi in mostra e si gode la vita senza mai pensare al domani. È il pupillo della Hesketh Racing, la squadra messa su dall'aristocratico inglese Lord Alexander Hesketh. Sono queste le premesse di una stagione incredibile della Formula Uno, fatta di drammi e miracolose riprese, che si concluderà con il Campionato Mondiale del 1976 in Giappone sul circuito del Fuji. Dopo l'incidente sul pericolosissimo circuito di Nurburgring in Germania, che gli ha lasciato gravi danni fisici e il volto sfigurato, Lauda torna a sedersi sulla monoposto per gareggiare nonostante la pioggia torrenziale.

Martedì 21 Maggio 2019

