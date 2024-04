L'Acchiappatalenti: Wanda Nara nel cast. Quando inizia, come funziona, giudici e spoiler

di redazione web

Venerdì 10 maggio in prima serata su Rai1 Milly Carlucci torna in tv con un nuovo show: L'Acchiappatalenti. Il programma, che sostituisce "Il Cantante Mascherato", andrà in onda il venerdì sera per quattro puntate, mentre la finale si disputerà sabato 8 giugno. I primi talenti in gara sono già stati svelati: Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Nino Frassica. A questi si aggiunge una "vecchia conoscenza" la vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le stelle Wanda Nara.

La Giuria

Accanto agli acchiappatalenti, tre giurati: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna (già giudici nel "Cantante mascherato") e Simona Ventura reduce dall'ultima edizione di "Ballando con le stelle".

«Insieme ad un gruppo di personaggi straordinari - ha spiegato Milly Carlucci - metteremo insieme una serata di grande divertimento dove lo scopo dei nostri acchiappatalenti sarà quello di trovare, tra quello che noi presentiamo, il miglior tipo di talento che si adatta alla loro personalità».

Come funzione

Come raccontato dalla Carlucci in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: «I concorrenti saranno giudicati da una giuria.

I concorrenti

Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Nino Frassica sono i primi cinque Acchiappatalenti noti, a loro, come anticipa il sito Davide maggio si aggiunge il nome di Wanda Nara.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 17:37

