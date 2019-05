A raccontare comincia tu, quinta puntata: Leonardo Bonucci ospite di Raffaella Carrà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì 2 maggio alle 21.20 su Rai3 quinto e penultimo appuntamento con “”, il programma che ha segnato il ritorno in Rai dopo anni di assenza di Raffaella Carrà . Dopo il grande successo dell' intervista con Maria De Filippi ospite della Raffa nazionale nella quinta puntata è“A Raccontare Comincia Tu” è giunto alla penultima puntata ed ha riscontrato un alto gradimento di critica e pubblico divenuto cult anche sui principali social, conquistando la vetta dei trend topic ad ogni puntata, con un numero di interazioni da record.In questa puntata Raffaella scende in campo – quello della Juventus, a Torino – per incontrare un altro personaggio da record,. Prototipo del difensore moderno, Bonucci è uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo: tornato alla Juve dopo la parentesi di un anno al Milan, è stato protagonista di sette degli otto scudetti consecutivi bianconeri.Con Raffaella ha in comune la fede bianconera e il coraggio di dire ciò che pensa, senza filtri. In Nazionale dal 2010, Bonucci si è dimostrato un guerriero in campo e nella vita, superando i momenti più difficili, le accuse di razzismo e i tanti, ma soprattutto vincendo insieme alla moglie Martina la partita più importante della sua vita, quella contro la malattia del loro piccolo Matteo.