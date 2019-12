Sabato 7 Dicembre 2019, 18:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro minuti di applausi per il presidente della Repubblica,, al suo ingresso nel palco reale del, prima dell'inizio della prima di «Tosca» di Giacomo Puccini. Tutta il pubblico si è alzato in piedi e si è voltato in direzione del palco reale per rendere omaggio al Capo dello Stato.Leggi anche>Per Mattarella una vera e propria ovazione con un lungo applauso: si sono sentiti anche dei «bravo» e «viva il presidente». Mattarella, con accanto la figlia Laura, ha sorriso e più volte ha fatto un cenno con la mano indicando l'orchestra quasi a voler far cessare l'applauso. In prima fila con il presidente della Repubblica, nel palco reale la presidente del Senato Mariae il sindacocon la compagna Chiara Baz