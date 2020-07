Pier Francesco Pingitore in “Se la panchina parlasse…diario indiscreto di un sedile malizioso”, l'anteprima a Roma

Una panchina e tante storie che si intrecciano. Chissà quante coppie si sono scambiate un tenero bacio al tramonto e quante invece hanno affrontato la loro prima lite. Pier Francesco Pingitore presenta, in anteprima nazionale, il suo nuovo spettacolo, “Se la panchina parlasse…diario indiscreto di un sedile malizioso”, con un eccezionale cast di attori, Martufello, Manuela Villa, Federico Perrotta, Valentina Olla, Morgana Giovannetti, Alessandro Tirocchi. L’anteprima, prevista al Teatro Marconi per il 9 luglio alle ore 21.30, è prodotta da UAO Spettacoli e porta la firma di Graziella Pera per scene e costumi mentre quella di Edoardo Simeone per le musiche originali. Sulla panchina i protagonisti si siedono, si avvicendano raccontando un mondo fatto di amori, litigi, passioni, ma anche tradimenti, battute ironiche, equivoci, scherzi feroci. Quante scena tragicomiche potrebbe raccontare la panchina situata all’interno di un parco o di un giardino pubblico se solo potesse parlare? Il maestro Pier Francesco Pingitore, come sempre geniale e pungente, tira fuori dal cassetto un nuovo spettacolo ricco di risate, vivacità, leggerezza, che ruota tutto attorno ad una panchina, sulla quale si alternano via via fidanzati e mariti, mogli e amanti, ma anche artisti e personaggi alternativi, che non si rendono conto di essere in fondo un pò monitorati da quel sedile malizioso, che raccoglie dialoghi, custodisce segreti e offre in cambio il suo pacifico silenzio. A causa delle normative vigenti relative alle misure di sicurezza previste per il Covid si rende obbligatori la prenotazione al numero 333.5001699 Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Luglio 2020, 12:59

