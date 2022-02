“Commedia in tre donne”, Miriam Galanti, Angela Pepi e Agustina Risotto sul palco del Teatro Tor di Nona

Miriam Galanti, Angela Pepi e Agustina Risotto sul palco del Teatro Tor di Nona con “Commedia in tre donne - o l’amore di Romeo e Giulietta ai nostri giorni”.

“Commedia in tre donne - o l’amore di Romeo e Giulietta ai nostri giorni” racconta di tre ragazze che nella società contemporanea affrontano problemi e tematiche in un modo estremamente diverso, perché è proprio la loro diversità che le rende complici. In una giornata da ricordare scaveranno ognuna nella propria oscurità, entreranno in crisi, ma è proprio lì che si trova ciò che può renderle libere. Il tutto con ironia, leggerezza, un pizzico di follia e qualche lacrimuccia. Lo spettacolo, scritto da Agustina Risotto e con la regia di Nicolas Zappa (Aiuto regia Nicolas Zappa) vede sul palco Miriam Galanti, Angela Pepi e la stessa Agustina Risotto.

Tutti i protagonisti, dalle attrici alla regia, sono ex compagni di classe del Centro Sperimentale di Cinematografia che dopo quasi 10 anni decidono di tornare insieme per portare in scena questo testo inedito scritto proprio da una delle attrici sul palco, Agustina: «Fare questo spettacolo – ha spiegato Miriam Galanti - fare le letture e poi le prove è stato e tutt’ora è una gioia ed un divertimento. Agustina, Angela ed io siamo come sorelle, ci vogliamo un bene dell’anima, abbiamo anche vissuto insieme per un periodo, dunque ci consociamo benissimo. Agustina ha iniziato a scrivere questo testo due anni fa, poco prima della pandemia, ha iniziato a scriverlo mentre viveva a Madrid. Poi una volta tornata in Italia ha detto a me ed Angela: “Ragazze ho scritto uno spettacolo per noi tre! E lo dobbiamo fare” E da lì è iniziata questa avventura».

Dal 17 al 20 febbraio al Teatro Tor Di Nona

17-18-19 febbraio ore 20:45 / 20 febbraio ore 17:00

Teatro Tor Di Nona, Via degli Acquasparta 16, Roma

Info e prenotazioni 067004932

