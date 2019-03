"Brodway celebration" sbarca al Teatro Linear Ciak di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mercoledì 13 marzo aldi Milano andrà in scena “”: uno spettacolo unico nel suo genere che vede in scena 10 tra i migliori performer di musical italiani accompagnati da un coro gospel di 200 voci.LEGGI ANCHELa serata verrà presentata e raccontata dall’attore, cantante e showmanGabriele Cirilli, già noto per le sue interpretazioni televisive, cinematografiche e teatrali.Protagonisti dell’evento saranno i “10toBroadway”, esperti performer vocali di vari stili oltre che di “Musical Theatre”. Sono un gruppo vocale fondato da Angelo Galeano e Marco Caselle – composto da Noemi Garbo, Silvia Chiantìa, Francesca Canova, Marco Caselle, Guido Giordana, Salvo Montalto, Maurizio Misceo, Valeria Camici, Teresa Gioda, e Rosanna Russo - veri professionisti che hanno fatto parte di cast importanti quali Sister Act, American Idiot, Grease, Pinocchio, A Christmas Carol, Il Principe Ranocchio, 50 sfumature, Scugnizzi…Ripercorrendo tutti gli stili, dai più old-fashioned fino al musical contemporaneo, i 10toBroadway mettono le loro voci al servizio di brani celebri del grande repertorio che si sia mai vista su un palcoscenico italiano: Rocky Horror Show, Jesus Christ Superstar, Rent, Mamma Mia!, Sister Act, Les Misérables, Miss Saigon, Cats, A Chorus Line, Hairspray, Hair, Grease, Evita, The Phantom of the Opera, Wicked.Un percorso emozionante in cui ogni artista è chiamato a impersonare un personaggio del repertorio di Broadway alternandosi come solista e come ensemble. Un impatto vocale potente ed emozionante.Le 200 voci saranno composte da 3 cori gospel e saranno diretti da Alex Negro.Il Sunshine Gospel Choir, uno tra i cori più importanti e numerosi d’Italia, verrà affiancato da 2 importanti realtà sul territorio Milanese, “Rejoice Gospel Choir” e “Onesoul Gospel Choir“ diretti da Gianluca Sambataro, i due cori milanesi hanno diversi anni di attività sul territorio e non solo, specializzati nel genere Gospel questa volta si cimenteranno nel repertorio di Broadway con un risultato molto interessante.Ci sarà anche la partecipazione straordinaria della Matilda Italian Academy, un progetto didattico di Todomodo Music-All su licenza RSC diretto da Pietro Contorno, che prevede la formazione di centinaia di bambini, risorsa preziosa per il futuro del teatro.Tutto è accompagnato dalla musica dal vivo così composta: Silvano Borgatta , piano e tastiere; Paolo Gambino , piano e tastiere; Michele Bornengo, basso; Mario Bracco, batteria; Federico Memme, chitarra.In collaborazione con 10toBroadway, Sunshine Gospel Choir, Rejoice Gospel Choir, Onesoul Gospel Choir, Matilda Italian Academy (TMMA su licenza RSC).