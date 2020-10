Sky, tutte le serie in uscita ad ottobre 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 12:01

La stagione autunnale di, inizia il 7 ottobre con, in cui Ethan Hawke interpreta John Brown, celebre negazionista alla vigilia della Guerra di Secessione americana. La serie, in 7 episodi, basata sul pluripremiato romanzo di James McBride, è raccontata dal punto di vista di Onion (Joshua Caleb Johnson), un personaggio di finzione, che entra a far parte dell’armata di soldati abolizionisti di John Brown, durante il periodo in cui l’America era un campo di battaglia tra le forze a favore e contro la schiavitù. Il raid di Brown non riuscì a dare il via alla rivolta degli schiavi da lui voluta, ma fu uno dei principali eventi catalizzatori della guerra civile americana. La serie è un ritratto umoristico, drammatico e storico dell’America prima della guerra civile e mette in luce le complicate dinamiche riguardanti il razzismo e la religione che compongono l'identità americana.Luca Guadagnino debutta in una serie tv, con, storia di formazione targata Sky-HBO, in cui sono protagonisti due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie che parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere un adolescente, è stata già accolta con grande favore dalla stampa americana, con commenti positivi da New York Times, Vanity Fair e Los Angeles Times.Miniserie interpretata da Jeff Daniels e Brendan Gleeson, rispettivamente nei panni di James Comey e Donald Trump. La fiction basata sul libro di memorie A Higher Loyalty: Truth, Lies, and Leadership, segue la storia del direttore dell'FBI, James Comey per l'appunto, mentre è al servizio dell'attuale presidente degli Stati Uniti, raccontando del periodo in cui ha supervisionato le indagini sulle e-mail eliminate da Hilary Clinton e sul Russiagate.è il coinvolgente racconto del dietro le quinte dei turbolenti eventi che portarono da più parti all'imprevisto esito delle elezioni presidenziali americane del 2016, che hanno spaccato un’intera Nazione a metà.Co-produzione Sky/HBO con protagonisti Jude Law e Naomie Harris,è un mistery drama che segue i viaggi di un uomo e una donna che arrivano in momenti diversi su una misteriosa isola abitata da residenti determinati a preservare le loro tradizioni ad ogni costo. Il protagonista sarà sopraffatto dalle usanze e dai rituali dell’isola e si troverà costretto ad affrontare un trauma che ha origine nel suo passato. Mentre il confine che separa la realtà dalla fantasia si fa sempre più sfocato, l’uomo intraprende una ricerca che lo mette in serio contrasto con gli isolani. Nel cast anche Katherine Waterston e Emily Watson.Lovecraft Country è una serie horror, che segue Atticus Black, interpretato da Jonathan Majors, alla ricerca del padre scomparso, insieme a suo zio George (Courtney B. Vance) e all’amica Letitia “Leti” Dandrige – interpretata da Jurnee Diana Smollett (Underground). Inizierà così uno spaventoso viaggio attraverso l’America razzista degli anni Cinquanta, in cui i protagonisti dovranno fare i conti con gli orrori della segregazione razziale e con dei misteriosi e terrificanti mostri che sembrano provenire direttamente dai racconti del celebre scrittore americano H. P. Lovecraft.