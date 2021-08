Sky, tutte le serie tv in uscita a settembre 2021

Settembre, mese di ripartenza anche per le serie televisive. Vediamo quali sono i titoli di casa a Sky e Now che competeranno con le altre piattaforme di streaming, Netflix e Prime Video su tutte. Tre i nuovi titoli seriali in uscita, tra cui un prodotto italiano, Ridatemi mia moglie, con protagonista Fabio De Luigi, poi in prima visione Gold Digger e su Sky Serie, il canale dedicato alla serialità, Transplant. Ma non mancano anche le nuove stagioni, di serie tv già affermate da diverse stagioni, come Billions, Black Monday e Britannia. Ed ora vediamo quali sono i titoli che Sky e Now in uscita a settembre 2021.

GOLD DIGGER (dall'8 settembre)

Dopo aver passato decenni concentrata sui bisogni delle persone attorno a lei il suo ex marito, Ted e i suoi tre figli, Patrick, Della e Leo Julia Day, una ricca sessantenne, si lancia in una relazione destinata a suscitare accese discussioni il suo nuovo compagno, infatti, è più giovane di lei di molto. La famiglia di Julia, compresa la sua ex suocera, una donna senza peli sulla lingua, non ha dubbi altro che amore, quell’uomo dev’essere per forza un cacciatore di dote. Donna avvisata, mezza salvata, se non fosse che Julia è pronta a difendere questa relazione con tutta sé stessa; era da anni, infatti, che non si sentiva così viva ed amata. La sua, sarà la scelta giusta?

RIDATEMI MIA MOGLIE (dal 13 settembre)

Fabio de Luigi è il protagonista di Ridatemi mia moglie, miniserie commedia romantica in due parti prodotta da Sky e Colorado Film, adattamento della sitcom britannica, I Want My Wife Back. Insieme a De Luigi, un nutrito cast, tra cui Anita Caprioli che interpreta Chiara, la moglie di Giovanni, mentre Diego Abatantuono e Carla Signoris, sono i suoi genitori: Renato, legatissimo al genero Giovanni, per il quale nutre quasi una vera ossessione e Rossana, una donna dolce, spiritosa e a volte cinica, che sopporta con grazia e senso pratico i subbugli emotivi del marito. Alessandro Betti veste, invece, i panni di Antonio, amico fraterno e capo ufficio di Giovanni, fedifrago e bugiardo che usa spesso Giovanni come scusa per le sue “scappatelle”. Nel cast anche Diana Del Bufalo che interpreta Lucia, la sorella minore di Chiara. Al centro di Ridatemi mia moglie, Giovanni e sua moglie Chiara, sposati ormai da tanti anni, il cui rapporto sembra logoro ma solamente la parte femminile della coppia se ne accorge.

TRANSPLANT (dal 27 settembre)

Il rifugiato siriano Bashir Bash Hamed, un giovane dottore carismatico e di talento, è stato costretto a fuggire a Toronto, in Canada, dal suo paese devastato dalla guerra insieme alla sua sorellina di soli 12 anni, Amira. In Canada, Bash che ha perso tutto e non è riuscito a recuperare i documenti necessari per poter tornare a lavorare come medico, sopravvive grazie a un lavoro decisamente lontano da ciò per cui ha studiato, e si è reinventato cuoco in un ristorante di cucina mediorientale della città. Un giorno, però, per puro caso si ritrova ad aiutare diverse persone rimaste ferite nel locale in cui lavora a causa di un grave incidente, e finalmente, grazie alle sue capacità e al suo pronto intervento, ha la possibilità di farsi notare e di riprendere la sua carriera in medicina d'urgenza. Unendosi a un team di medici in un affollato centro traumatologico, il York Memorial Hospital, Bash dovrà superare molte sfide professionali e personali.

BILLIONS (dal 7 settembre, la seconda parte della Stagione 5)

La seconda parte della quinta stagione di Billions, la serie con Damian Lewis (Homeland) e Paul Giamatti riparte dopo quanto successo nel settimo episodio, andato in onda più di un anno fa. Mentre Chuck deve trovare il modo (possibilmente legale) per salvare suo padre che ha urgentemente bisogno di un trapianto di rene e per mettere i bastoni tra le ruote a Bobby Axelrod, il suo chiodo fisso, Axe è alle prese con la creazione della sua banca, una vera e propria mission impossible.

BLACK MONDAY - 3° Stagione (dal 7 settembre)

E' giunta alla terza stagione, la comedy con Don Cheadle ambientata inizialmente nel 1987, l’anno del cosiddetto Martedì Nero del mercato azionario, mentre nei nuovi episodi siamo nel 1989. Dopo i fatti della seconda stagione i cinque Maurice Monroe, Blair Pfaff, Dawn Darcy, Keith Shankar e Tiffany Georgina stanno per ritrovarsi, con tutte le conseguenze del caso. Impossibile, infatti, tenerli lontano da Wall Street, mentre Mo fa la sua prima grande scoperta in veste di produttore di musica jazz, Dawn è ancora in prigione, Blair impara a proprie spese cosa significhi fare politica e Keith scopre qualcosa di inaspettato.

BRITANNIA - 3° Stagione (dal 17 settembre)

Dopo quanto successo nella seconda stagione dell’acclamata serie Sky Original, Aulo è riuscito a dividere i Druidi e a prendere possesso di Isca, dove si trova il Lago delle Lacrime, il posto dove dovrebbe essere diretta la Prescelta, colei che, secondo la profezia, lo sconfiggerà ma della Prescelta per ora non c’è traccia, e la cosa irrita Lokka. In Britannia arriva una nuova e misteriosa forza oscura che di nome fa Hemple e che è nientemeno che la moglie del Generale, giunta fin lì proprio per verificare di persona a che punto è la sua missione. Amena si ritrova così al centro di un ménage à trois potenzialmente letale, mentre Phelan è intenzionato a portare avanti la lotta iniziata da sua sorella Kerra Divis riceve un nuovo e odiato compito, e intanto Veran viaggia nell’oltretomba alla ricerca di risposte. E Cait Cambiata per sempre dopo quanto successo nella precedente stagione, la Prescelta ha ormai abbracciato il suo destino, ed è pronta a mettersi in gioco per il proprio popolo

SCENE DA UN MATRIMONIO (dal 20 settembre)

Remake contemporaneo dell’omonima opera di Ingmar Bergman del 1973, Scene da una matrimonio è una narrazione intensa e senza filtri, con Jessica Chastain e Oscar Isaac, con la regia di Hagai Levi (il regista israeliano di In Treatment) ed il produttore esecutivo Daniel Bergman, figlio dello stesso regista. Mira e Jonathan sono la classica coppia della classe media statunitense. Il loro è un matrimonio come tanti, con degli inevitabili alti e bassi, ma la loro unione, da cui è nata una bambina, sembra solida. Nel corso degli anni, però, tutto può cambiare, e il loro legame, all'apparenza indissolubile, finisce per andare incontro alla disgregazione pressoché totale. Un piccolo ma esaustivo trattato sull'amore, sull'odio, sul desiderio, sulla monogamia, e ovviamente sul matrimonio.

