Grande Fratello Vip: Manila Nazzaro nuova concorrente. Dopo Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, le due concorrenti già ufficializzate, anche l'ex Miss Italia entra a far parte del cast della nuova edizione targata Alfonso Signorini e che partirà il prossimo 13 settembre.

Mancano solo due settimane all'inizio del Grande Fratello Vip e il cast comincia sempre di più a prendere forma. Sui profili social sono state annunciate Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni, e nei giorni scorsi è stato pubblicato un rebus (due mani, un rotolo di lana, un emoji che dorme con le zeta in evidenza e un carro) che ha fatto capire benissimo che Manila Nazzaro è la nuova concorrente del GFVip.

Miss Italia nel 1999 e tornata alla ribalta grazie alla sua partecipazione a Temptation Island con il compagno Lorenzo Amoruso, Manila è anche speaker radiofonica di RTL e proprio ai suoi ascoltatori ha dedicato il suo ultimo post «E' solo un arrivederci».

La Nazzaro non ha mai nascosto il suo interesse a entrare nella casa e in una intervista passata ha raccontato: «Ho sempre detto che mi piacerebbe varcare la porta rossa perchè sarebbe un’esperienza semplicemente fantastica. Il GF Vip mi ha fatto molta compagnia in un periodo difficile, quando ho perso il bambino che aspettavo dal mio compagno…»

