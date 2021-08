Aurora Ramazzotti "sessuologa" su Instagram: «Anale sì o no? Fai quello che ti piace!». La "Iena" e figlia di Eros ramazzotti e Michelle Hunziker si diverte a rispondere alle domande più piccanti dei suoi follower senza tabù.

Spontanea, divertente e super social Aurora Ramazzotti, che lo scorso febbraio ha debuttato come inviata de le Iene, risponde senza filtri alle domande dei suoi follower attraverso l'account Instagram. Sesso, amore e risate, si potrebbe definire così il momento "box domande" di Aurora Ramazzotti sulle sue Stories.

A chi le chiede se masturbarsi è peccato Aurora risponde con grande ironia: «Assolutamente sì...rischi che poi il sesso ti piaccia!». Spazio anche a domante più piccanti come «Sesso anale sì o no», a cui la giovane ingfluencer non si sottrae: «Cosa vuol dire sì o no? Nella vita non c’è giusto o sbagliato, c’è quello che ti piace. Se ti piace nell’orecchio va bene anche lì, non ti giudico».

