Lol, chi ride è fuori: confermata la seconda stagione su Amazon Video

Confermata la seconda stagione di Lol, chi ride è fuori, il nuovo format targato Amazon Video che ha riscosso un enorme successo nella prima edizione. Ma chi saranno i nuovi concorrenti che si sfideranno a colpi di battute e scherzi? Tante le supposizioni da parte dei fan del programma, ma è il settimanale Chi a svelare chi è stato contattato e chi, invece, ha declinato l’invito.

La produzione, tra gli altri, avrebbe chiamato Claudio Bisio. Il nome del conduttore, che prossimamente tornerà con Vanessa Incontrada in prima serata su Canale 5 con tre puntate speciali di Zelig, è stato in ballottaggio fino all’ultimo con quello di Corrado Guzzanti. Per evitare confronti in famiglia, la sua presenza a Lol – Chi Ride è Fuori sarebbe azzeccata. Angelo Duro pare aver rifiutato l’offerta, invece.

Ancora, la rivista diretta da Alfonso Signorini ha portato a conoscenza che il cast di Lol – Chi Ride è Fuori 2 sarà composto anche da personaggi fuori dal giro dei comici professionisti, a differenza della prima stagione. Anche il Mago Forest e Antonio Cassano sarebbero stati contattati.

Le ultime indiscrezioni parlano di Checco Zalone e Paola Cortellesi come concorrenti della seconda stagione di Lol – Chi Ride è Fuori, due tra i comici più amati della televisione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Settembre 2021, 14:07

