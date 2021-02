La Casa di carta 5, tutto quello che c'è da sapere. Trama, cast, data d'uscita

Il mondo dei serial addicted sta aspettando La Casa di carta 5 e come sempre, sono i social, le fonti migliori per cercare di capire quali saranno i personaggi, come potrebbe svilupparsi la trama, ma soprattutto la cosa più importante, quando usciranno i dieci episodi de La Casa di carta 5?

Leggi anche > Chiara Ferragni e Fedez, il video della figlia nella pancia. La bimba fa un gesto incredibile. I fan: «Non è possibile...»

Primo indizio. La serie ci sarà, non è una banalità, considerato che molte produzioni importanti - a causa del Covid, hanno subito una battuta d'arresto. A darci questa certezza, una foto postata sul profilo ufficiale Instagram di Netflix Italia, dove si vedono sorridenti Alvaro Morte e Pedro Alonso, i personaggi de Il professore e Berlino, insieme sul set dell'ultima stagione della Casa di carta 5.

Ma c'è di più, perché anche le riprese dovrebbero essersi concluse, come s'intuisce sempre da una nota di Netflix, condivisa da Álvaro Morte e Najwa Nimri (Alicia Sierra), in cui la company americana ringrazia il cast della serie. E poi questa maschera a terra sul profilo Instagram spagnolo.

Leggi anche > Gf Vip. Il grave insulto di Tommaso Zorzi a Dayane Mello: «Mezza lesbica». Intervengono gli autori. Fan furiosi: «Squalificatelo»

LA CASA DI CARTA 5: DATA USCITA

Insomma la serie è stata girata. Ma tra le migliaia di commenti ai post, si legge il solito ritornello. Quando uscirà la quinta stagione? La quarta stagione era uscita la primavera scorsa, ad aprile, ma non ci sono stati annunci per la primavera ormai imminente, quindi è probabile l'uscita nel 2021, ma non sappiamo se Netflix posticiperà l'uscita a ridosso dell'estate o preferirà l'autunno. Solo continuando a cercare tra i vari profili ufficiali, si potrebbe ottenere qualche indizio in più. Nessuna speranza invece per una sesta stagione, La casa di carta si concluderà con la quinta stagione, anche se stanno circolando voci di spin-off e di un remake coreano.

LA CASA DI CARTA 5 LA TRAMA

Tante le ipotesi dei fan sullo sviluppo della stagione 5, che secondo il creatore della serie Alex Pina, sarà "esplosiva". Anzitutto, facciamo un salto al finale della 4° stagione. (SPOILER) La banda è all'interno della Banca di Spagna con tutto l'oro rubato e per uscire indennde deve fronteggiare il capo della sicurezza della Banca, Gandía che ha ucciso a sangue freddo Nairobi. Dopo aver rivelato al mondo le torture subite da Rio ad opera dei servizi segreti spagnoli e aver scoperto che Lisbona era viva, il Professore ha messo in atto il "piano Parigi" per liberarla e portarla all'interno della Banca utilizzando un elicottero militare. Ma ecco che l'ispettrice Alicia Sierra, ricercata per aver detto tutta la verità sulle torture a Rio, è riuscita a mettersi sulle sue tracce e nella scena finale punta una pistola contro il Professore.

E' lecito chiedersi, se il Professore sarà ucciso. Improbabile che accada all'inizio dell'ultima stagione; la maggior parte delle teorie in rete riguardano il personaggio dell'ispettore, che potrebbe aiutare la banda a fuggire o addirittura unirsi a loro. Un'altra delle opzioni dei fans è relativa ad una nuova rapina in Sud America, o addirittura negli Stati Uniti, ma il creatore della serie ha sempre affermato di voler mantenere un taglio "latino". Inoltre sarà interessante conoscere il ruolo di uno dei personaggi rimasti nell'ombra come Tatiana, la moglie di Berlino. E poi c'è un particolare succoso, rivelato da Najwa Nimri, durante una diretta Instagram, in cui in un momento di pausa sul set, ha dimenticato di indossare il pancione dell'ispettrice Sierra, se ne accorge e si mette seduta in modo maldestro. Ma ormai il danno era fatto. Quindi nella quinta stagione il personaggio di Alicia Sierra potrebbe partorire o comunque non essere più incinta.

LA CASA DI CARTA 5 IL CAST

Nella stagione conclusiva torneranno sicuramente Álvaro Morte, Il Professore Marquina, Najwa Nimri nei panni dell'ispettrice Alicia Sierra e Úrsula Corberó in quelli dell'esplosiva Tokyo, voce narrante della serie. Rivedremo anche Miguel Herrán come Rio, Jaime Lorente come Denver, Esther Acebo come Stoccolma, Darko Peric come Helsinki, Rodrigo De La Serna come Palermo, Hovik Keuchkerian come Bogotà, Luka Peros nei panni di Marsiglia e la new entry Belén Cuesta in quelli di Manila. Non mancherà neppure Enrique Arce nei panni del detestato Arturito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 22:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA