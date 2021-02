Gf Vip. Il grave insulto di Tommaso Zorzi a Dayane Mello: «Mezza lesbica». Intervengono gli autori. Fan furiosi: «Squalificatelo»

Gf Vip . Il grave insulto di Tommaso Zorzi a Dayane Mello: «Mezza lesbica? ». Fan furiosi: «Squalificatelo». Ieri sera, dopo la puntata del Grande Fratello Vip, è scoppiata una lite furiosa tra l'influencer milanese e la modella brasiliana. Tanto che lei è scoppiata in lacrime. Ma andiamo con ordine.

Leggi anche > Chiara Ferragni e Fedez, il video della figlia nella pancia. La bimba fa un gesto incredibile. I fan: «Non è possibile...»

Dayane Mello ha mandato in nomination la coppia Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando e nella Casa è scoppiato il putiferio. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno aggredito verbalmente Dayane Mello accusandola di essere falsa e di aver sacrificato Rosalinda per mandare al televoto l'Orlando. Il volto di Riccanza, però, avrebbe alzato troppo i toni facendo infuriare i fan. Ecco le parole di Zorzi: «Sei malata, hai un pensiero malato... Dici di essere mezza lesbica per fare la figa. Io ho vissuto sulla mia pelle l'omofobia. Hai finto di amare Rosalinda per avere qualche voto in più».

Le parole di Tommaso feriscono profondamente Dayane Mello che scoppia in lacrime. Stefania Orlando e Tommaso Zorzi vengono chiamati in confessionale. Poi, l'influencer milanese raggiunge la modella brasiliana in camera per chiederle scusa. «Mettiamo da parte tutto - le dice - mi dispiace vederti così». I due gieffini sanciscono la pace con un abbraccio. Poi Tommaso, parlando del confronto con gli autori inconfessionale, ha detto a Stefania: «Io ho detto solo quelle che penso». Il comportamento di Zorzi ha sollevato un polverone sui social, tanto che l'hashtag #fuoritommaso conquista il primo posto in trend topic.

E su Twitter piovono commenti: «Si è andati ben oltre il gioco stanotte, contro una persona che ha subito un lutto poche settimane fa». E ancora: «Tommaso ha chiesto scusa solo dopo essere stato richiamato in confessionale. È violenza psicologica». «La pagina più brutta di questo reality, il termine 'mezza lesbica' è gravissimo». A onor del vero, secondo in trend topic appare l'hashtag #fuoridayane. Cosa deciderà il Grande Fratello? Staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Febbraio 2021, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA