La Casa di Carta 5, la nuova stagione fa discutere i fan: ma non ci sono tutte le puntate

L'attesa dei fan de La Casa di Carta, la serie Netflix spagnola diventata un cult, è in 'parte' terminata. La piattaforma di streaming ha rilasciato gli episodi della quinta e ultima stagione, ma ha già deluso dividendola in due parti. Online, dunque, non ci sono tutte le puntate. La serie, inoltre, sta facendo discutere perché in molti hanno trovato il prosieguo superfluo.

La Casa di Carta 5, Vol1: il Professore è in pericolo

Dal 3 settembre le nuove puntate de La Casa di Carta sono su Netflix. Ci si aspettava l'epilogo per la banda di rapinatori più amata della televisione, ma si dovrà ancora attendere. Il secondo capitolo sarà disponibile dal 3 dicembre 2021. Nel frattempo il Professore è in pericolo. Le prime puntate mostrano la scoperta del nascondiglio della mente della banda con il colonnello Tamayo che prepara l'irruzione dell'esercito all’interno della Banca di Spagna.

La Casa di Carta 5, Vol1: dove eravamo rimasti

La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il professore è stato colto alla sprovvista e catturato da Sierra, la poliziotta incinta. Con l'entrata in azione dell'esercito quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

La Casa di Carta 5, Vol1: il dibattito

A due giorni dall'uscita dei primi episodi della quinta stagione il pubblico si divide e il dibattito si anima. C'è chi non vedeva l'ora di rivedere sul piccolo schermo i propri beniamini e chi ribadisce che avrebbero potuto terminare la storia alla seconda stagione evitando il 'sovraccarico' e le forzature. Il tutto porta a considerare poco verosimile quello che accade. Nella prima parte della quinta stagione de La Casa di Carta succede troppo e c'è troppa carne al fuoco. L’allungamento della serie e il successo globale hanno costretto Álex Pina e il suo gruppo di sceneggiatori a usare qualsiasi mezzo per non esaurire la storia ma portarla avanti il più possibile.

La Casa di Carta 5, Vol1: il cast

Il cast include: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, José Manuel Poga, Mario de la Rosa.

