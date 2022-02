L'Amica Geniale, colpo di scena nel finale: ecco l'attrice che interpreterà Lenù. Quando arriva la stagione 4

L'Amica Geniale, la serie tv tratta dai romanzi di Elena Ferrante, è arrivata all'epilogo della terza stagione. Ieri sera su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata e chi ha letto i libri sa che ci sarà una quarta, ma con un cast completamente rinnovato. Lila e Lenù, infatti, sono arrivate all'età adulta e non saranno più interpretate dalle giovanissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Sul finale i telespettatori hanno appreso chi vestirà i panni di Elena nella prossima stagione.

L'Amica Geniale, la serie

La serie prodotta da Saverio Costanzo ha raggiunto il successo in tutto il mondo. Ripercorre la storia d'Italia dagli anni Cinquanta in poi partendo dal degrado di un rione di Napoli e affrontando temi come il riscatto, l'ascesa sociale, l'emancipazione femminile attraverso il legame lungo una vita di due donne. Lila e Lenù sono l'una per l'altra l'amica geniale che con l'intelligenza sfida in modo diverso le convenzioni e le consuetudini. Nonostante belle parole e progetti, però, non è facile tener fede ai propri principi quando la vita ti travolge.

+++ATTENZIONE, PERICOLO SPOILER+++

L'Amica Geniale, il finale della terza stagione

Si ricade negli stessi errori e anche chi ha studiato come Lenù si ritrova in un matrimonio trappola a fare la casalinga e in seguito abbandona tutto e tutti per inseguire un amore sbagliato e un uomo narcisista. Nell'ultima puntata della terza stagione, infatti, Elena ha ritrovato il ragazzo che amava sin da bambina, quel Nino Sarratore di cui si era innamorata anche Lila e che da anni colleziona amanti e tradimenti proprio come suo padre. La passione è scoppiata al punto che Lenù ha abbandonato il marito Pietro per partire con lui e vivere questo amore. Alla notizia della separazione l'amica Lila le ha lanciato un avvertimento: «Nino ti userà, a che è servito immaginarmi che avresti vissuto una vita bellissima anche per me? Ho sbagliato, sei solo una cretina».

L'Amica Geniale, quando uscirà la quarta stagione

"Storia di chi fugge e chi resta", la terza stagione della serie tratta dai libri della misteriosa autrice, si è conclusa ieri e bisognerà aspettare l'ultimo capitolo della saga dal titolo "Storia della bambini perduta". Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per la quarta stagione de L'Amica Geniale, ma si prevede che le nuove puntate arriveranno tra il 2023 e il 2024. L'unica certezza per ora è che le attrici cambieranno. Sul finale si è scoperto chi interpreterà Elena: è apparso il volto di Alba Rohrwacher, la voce narrante sin dal primo episodio. Un colpo di scena per i telespettatori. Su Lila, invece, non c'è ancora un nome. Si parla di Luisa Ranieri e di Irene Maiorini, mentre Serena Rossi ha dichiarato di non aver superato il provino. Gaia Girace ha intanto detto addio al personaggio così: «Questa è Lila nella prima, seconda e terza stagione dell'Amica geniale. È cresciuta e cambiata tanto e io insieme a lei. Avevo solo tredici anni quando Lila è entrata nella mia vita e ne ho 18 adesso che la saluto. Sono cresciuta insieme a lei e ho vissuto anni magnifici».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Febbraio 2022, 11:14

