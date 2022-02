Su Disney+ arriva “Red”: Hell Raton presta la voce alla prima boy band della Pixar. La videointervista

È in arrivo su Disney+ “Red”, il film targato Disney e Pixar che vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo si trasforma in un gigantesco panda rosso! “Red” è diretto dalla vincitrice dell’Academy Award® Domee Shi: « Raccontare questa lotta è stata un po’ raccontare quella che è stata la mia dai tredici ai sedici anni » rivela la regista. « È una battaglia universale che non vedi spesso raccontata soprattutto attraverso gli occhi di una tredicenne ». Tra il cast delle voci italiane figurano tra i vari Ambra Angiolini, Sabrina Impacciatore e Hell Raton, che presta la sua voce ad un membro dei 4*Town, la prima boy band di Pixar per cui Mei e le sue amiche condividono una vera e propria ossessione. « Mi sono sentito come la protagonista proprio nella fase delle medie quando ho iniziato ad avvicinarmi alla musica ». racconta Hell Raton. « Non ascoltavo la musica mainstream ma quella più di nicchia, come l’heavy metal. È stato difficile farmi accettare, ma poi il tempo mi ha dato ragione ». Red uscirà su Disney+ l’11 febbraio. (a cura di Paola Schettino Nobile)

