Friends, le riprese della reunione terminate: ecco la data di uscita. La sorpresa del cameo con la pop-star

Cresce l'attesa per i tantissimi fan della sit-com di culto degli anni 90. Stiamo parlando di Friends, la serie tv che ha lanciato Jennifer Aniston nel firmamento di Hollywood, di cui si attende, l'ormai prossima reunion con tutto il cast originale. Le riprese sono già terminate, ad annunciarlo in un post, l'account ufficiale Instagram di Friends che negli Stati Uniti andrà in onda sul canale di streaming Hbo Max.

L'attesa cresce, dicevamo, perché l'operazione vintage di Friends - The reunion, era stata annunciata nel febbraio dello scorso anno, un attimo prima della pandemia, che ha bloccato le riprese e rimandato la messa in onda, a maggio 2020. Ora che il set si è chiuso, resta però ignota la data di streaming.

Tornando al cast, sappiamo che ci saranno tutti i protagonisti del telefilm culto, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, e non si conoscono i dettagli sul progetto; potrebbe non esserere un film basato su una sceneggiatura, piuttosto un incontro tra tutti gli attori che raccontano aneddoti e ricordi, e che non vestiranno i panni dei loro personaggi.

A tal proposito Courteney Cox, che nella serie interpretava Monica ha affermato: "è una reunion senza copione, dobbiamo stare sul palco per 24 ore tutti insieme per la prima volta in 15 o 17 anni".

Pare che al cast si aggiunga anche un ospite, anche lui d'eccezione. Secondo i rumors riportati da The Sun si tratterebbe della pop-star canadese Justin Bieber. Il cantante, idolo delle più giovani, dovrebbe partecipare con un cameo originale, di cui non si conosce ancora alcun dettaglio e che il tabloid inglese definisce segreto come "un'operazione militare".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 13:30

