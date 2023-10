Can Yaman, l'attore strappa il telefono a un fan a Palermo. Il video è virale, lui si difende: «Costantemente provocato»

di Redazione web

Can Yaman (33 anni) è uno degli attori più in voga negli ultimi anni: capelli lunghi e ondulati, fisico muscoloso, ha conquistato il piccolo schermo con le serie turche "Cherry Season" e "Daydreamer". Il successo inatteso l'ha portato sulla cresta dell'onda in Italia e, dopo una fugace relazione con Diletta Leotta (31 anni), l'attore turco ha deciso di stabilirsi in pianta stabile in Italia, grazie soprattutto alla sua nuova serie, "Viola come il mare", insieme alla collega Miss Italia Francesca Chillemi, 38 anni (con cui si vocifera possa esserci stato qualche flirt di troppo).

In questi giorni stanno girando la seconda stagione della serie tv, ambientata a Palermo e Can è solito, terminate le riprese, incontrare le numerose fan appostate fuori dagli studi e dal set, in attesa di un suo saluto. Tuttavia, un video in cui l'attore turco getta a terra in modo aggressivo e violento il telefono di un "fan" molto invadente, ha fatto il giro del web e in molti lo hanno criticato.

Can Yaman, la replica dopo l'incidente

L'attore turco ha voluto dire la sua sull'incidente a Palermo con il fan invadente.

«I miei fan non sono cosí. Quella persona è stata molto maleducata sin dal primo momento, non ha mai chiesto una foto, tantomeno ha salutato. comportamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 19 Ottobre 2023, 11:53

