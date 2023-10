Can Yaman, gesto d'ira a Palermo: strappa il cellulare a chi lo riprende. Il video è virale

L'attore turco Can Yaman è a Palermo per girare le scene di "Viola come il mare 2". Il filmato è stato postato da numerosi utenti sui social.

Cosa è successo

Un fan chiede una foto e Can Yaman gli getta il telefono per terra. E' accaduto davanti all'Hotel delle Palme a Palermo, dove l’attore turco è impegnato per girare le scene di "Viola come il mare 2". Il filmato è stato postato da numerosi utenti sui social.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 19:17

