Bridgerton, Netflix rilancia con le stagioni 3 e 4. Dopo la tempesta, torna il sereno per gli addicted di Bridgerton, la serie tv di Netflix che ha conquistato il cuore di milioni di fan, considerando che per la piattaforma di streaming è il suo più grande successo. La tempesta è quella scatenata da un addio eccellente, Regé-Jean Page, l'interprete del Duca di Hastings, uno dei personaggi più amati che ha abbandonato la seconda stagione mandando in tilt i social.

Dietro l'abbandono c'è il rifiuto di un cachet interessante, che Page non ha accettato per cogliere nuove opportunità di carriera nel mondo del cinema, carriera che sta per iniziare dopo il succeso televisivo. Dicevamo del sereno, si perché, Netflix, mentre sta girando la seconda stagione ha già dato l'annuncio che Bridgerton avrà altre due stagioni in arrivo, la numero 3 e 4, per la gioia dei fan.

“Dalla prima volta che ho letto la deliziosa storia di Bridgerton di Julia Quinn, sapevo avrebbe affascinato il pubblico. Tuttavia, l'evoluzione di questo adattamento non sarebbe stato un successo senza i numerosi e significativi contributi dell'intero team di Shondaland. Il rinnovo della seconda stagione è un forte voto di fiducia nel nostro lavoro e mi sento incredibilmente grato di avere partner collaborativi e creativi come Netflix. Betsy e io siamo entusiasti di avere l'opportunità di continuare a portare il mondo di Bridgerton a un pubblico mondiale" , ha affermato Shonda Rhimes, fondatrice della casa di produzione Shondaland.

Basato sulla serie di best seller della scrittrice Julia Quinn, Bridgerton è una serie romantica, scandalosa e arguta, ambientata nel mondo sontuoso e competitivo dell'alta società della Regency London, dove al centro della storia c'è la famiglia Bridgerton, composta da otto fratelli affiatati, un gruppo divertente, spiritoso, audace e intelligente che deve navigare nel mercato matrimoniale alla ricerca di romanticismo, avventura e amore.

"Bridgerton ci ha fatto innamorare. Il team creativo, guidato da Shonda Rhimes, conosceva il materiale e ha prodotto un bellissimo drama, emozionante e romantico. Hanno dei piani entusiasmanti per il futuro e pensiamo che il pubblico continuerà ad apprezzare questo show. Stiamo pianificando di lavorare su Bridgerton per molto altro tempo ancora a venire", ha detto Bela Bajaria, Head of Global TV di Netflix.

