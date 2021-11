Blockbuster portata al fallimento da Netflix, ora diventa una serie...su Netflix

Blockbuster diventerà un blockbuster? Stiamo parlando della futura serie tv ambientata nell'ultimo negozio americano di Blockbuster, quella che era la più celebre catena di noleggio di Vhs e Dvd al mondo, una vera e propria icona che ha vissuto il suo massimo splendore a cavallo tra gli anni '90 e Duemila, per poi tramontare lentamente con l'esplosione delle piattaforme di streaming.

Ed è curioso che Blockbuster, titolo della serie, andrà in onda su Netflix, la piattaforma fondata da Reed Hastings e Marc Randolph, che nel 1997 la lanciarono come servizio di noleggio a domicilio, riscontrando uno scarso successo proprio per via dell'egemonia di Blockbuster, a cui tentarono di venderla, ma furono rifiutati. Da quel momento Netflix, complice la crescente velocità della rete, diventò un servizio on demand che lanciò lo streaming a livello globale, affossando nel 2014 la catena di Blockbuster che fallì. Ma in America, nella cittadina di Bend, in Oregon, ancora resiste un negozio, dove è ambientata la comedy firmata da Vanessa Ramos e vede come protagonista l'attore Randall Park, già visto in The Office, Veep e più di recente nel Marvel Cinematic Universe, dove interpreta l'agente Jimmy Woo in Ant-Man and the Wasp.

Blockbuster è stata sviluppata come una commedia corale di 10 episodi, che si svolgono all'interno dell'ultimo negozio. "Dire che fare una serie su un posto che amo, con i miei amici Jackie e David, e Randall Park come nostra star è un sogno che si avvera è un eufemismo", ha detto Ramos in una dichiarazione.

