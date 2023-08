Angus Cloud, le parole strazianti della mamma: «Mi ha dato la buonanotte, poi si è addormentato e non si è svegliato»

di Redazione Web

Lisa Cloud Mclaughlin, la mamma di Angus Cloud ha dedicato un post social per la scomparsa del figlio, avvenuta il 31 luglio, per cercare di fare chiarezza sul suo punto di vista riguardo alla morte del figlio. «Non so se o cosa possa aver messo nel suo corpo dopo. So solo che ha messo la testa sulla scrivania dove lavorava al progetto artistico, si è addormentato e non si è svegliato». Sono queste alcune delle parole che la mamma, Lisa, ha scritto in un post Facebook. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Lisa Cloud su Venerdì 4 agosto 2023

La lettera della mamma di Angus Cloud

Angus Cloud si trovava nella casa di famiglia ad Oakland, in California e l'ultima settimana non era stata semplice per lui e per la sua famiglia. «Amici, voglio che tutti sappiate che apprezzo il vostro amore per la mia famiglia in questo momento distrutto - ha scritto Lisa su Facebook -. Voglio anche che sappiate che, sebbene mio figlio sia stato profondamente addolorato per la prematura morte di suo padre per mesotelioma, il suo ultimo giorno è stato gioioso».

Poi, ha aggiunto: «Stava riorganizzando la sua stanza e mettendo oggetti in giro per casa con l'intento di rimanere un po' nella casa che amava. Ha parlato della sua voglia di aiutare a provvedere alle sue sorelle al college. Non voleva porre fine alla sua vita. Quando ci siamo abbracciati e mi ha dato la buonanotte ci siamo detti quanto ci volevamo bene e lui ha detto che ci saremmo visti la mattina seguente. Non so se o cosa possa aver messo nel suo corpo dopo. So solo che ha messo la testa sulla scrivania dove lavorava al progetto artistico, si è addormentato e non si è svegliato».

