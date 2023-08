Angus Cloud, le cause della morte e l'ultima chiamata della mamma al 911

di Redazione web

Angus Cloud, attore americano famoso per il ruolo di Fezco in "Euphoria" è venuto a mancare a soli 25 anni. La famiglia, distrutta dal dolore, ha chiesto ai fan il ripetto per il momento così delicato. Angus soffriva da tempo di depressione, che è peggiorata dopo la morte del padre, avvenuta solo una settimana fa.

Di recente, TMZ, portale media americano, ha pubblicato la telefonata che la mamma di Angus avrebbe fatto al 911, ambulanza americana, per chiedere aiuto. Angus aveva iniziato ad avere pensieri suicidi da qualche giorno perché non riusciva più a sopportare il dolore della perdita del padre.

Andiamo a leggere cosa ha detto una fonte vicina alla mamma sull'ultima chiamata al 911.

La chiamata al 911 è stata fatta dalla mamma di Angus Cloud che, disperata, chiedeva aiuto ai dottori perché il figlio giaceva sul pavimento della loro casa in Oakland:

«Abbiamo appreso che il dipartimento di Polizia di Oakland ha risposto a una chiamata al 911 fatta intorno alle 23:30 di lunedì. La telefonata è stata fatta dalla madre di Cloud. Lei ha riferito di una possibile overdose e ha detto che Angus non aveva battito al polso.

Le possibili cause della morte di Angus Cloud sono da ricercare nell'overdose, ma rimane da capire se il gesto estremo è stato volontario o meno.

La mamma ha rivelato che il ragazzo stava combattendo con estrema fatica la sua depressione e che la morte del papà, a cui lui era molto legato, è stato il colpo decisivo che gli ha fatto perdere la voglia di vivere.

La strana somiglianza

I fan di Angus Cloud avevano notato una strana somiglianza con Mac Miller, rapper americano (ed ex fidanzato di Ariana Grande), morto all'età di 26 anni a causa di un'overdose.

Il destino a volte è veramente crudele, entrambi hanno perso la vita da giovani e, molto probabilmente, entrambi hanno voluto porre fine al loro dolore nel modo più veloce possibile.

