Sinner, Amadeus invita ufficialmente Jannik a Sanremo: «Non dovrai cantare né ballare, vieni quando vuoi»

Amadeus invita ufficialmente Sinner a Sanremo. Nonostante le parole del tennista («non vorrei andarci», ha detto) il conduttore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per invitare Jannik sul palco dell'Ariston.

«Sanremo si ama, Jannik Sinner si ama. Questo messaggio è per te Jannik, sono qui per farti ufficialmente e pubblicamente l'invito a venire al Festival di Sanremo - dice Ama -. Tutti me lo chiedono. C'è una grande gioia nel vederti a Sanremo, non dovrai cantare né ballare, devi solo prenderti la standing ovation di tutto il teatro Ariston e degli italiani che hai fatto impazzire in questi mesi. Vieni quando vuoi, in una delle cinque sere. Lo so che è insolito un invito pubblico, ma un campione come te deve essere abbracciato e applaudito a Sanremo».

