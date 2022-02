La scaletta della serata finale di Sanremo 2022: i cantanti, le canzoni e gli ospiti. Ferilli conduttrice

Sanremo 2022, la scaletta della finale: le canzoni, gli ospiti e Sabrina Ferilli conduttrice. Ci siamo. È il giorno dell'attesissima finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo, la terza firmata da Amadeus. Oggi, sabato 5 febbraio, conosceremo il vincitore della kermesse canora. Questa sera, secondo il programma della serata finale, accando ad Amadues, nel ruolo di conduttrice, ci sarà Sabrina Ferilli. L'ospite è Marco Mengoni che si esibirà sul palco dell'Ariston, mentre aleggia un alone di mistero sulla presenza di Fiorello a Sanremo. Secondo "i bene informati" il comico sicialiano potrebbe essere all'Ariston per duettare con Amadeus e Sabrina Ferilli. In scaletta sono ovviamente previsti tutti i cantanti in gara: riascolteremo quindi tutte le canzoni.

Sanremo 2022, la classifica generale dopo la quarta serata delle cover

I Favoriti sono Mahmood e Blanco che probabilmente si contenderanno il primo posto con Elisa e la sua «O forse sei tu». Attenzione alle possibili sorprese: Gianni Morandi, Sangiovanni, e La Rappresentante di Lista

Scaletta serata finale Sanremo 2022: l'ordine di esibizione dei cantanti

01 - Matteo Romano - "Virale"

02 - Giusy Ferreri - "Miele"

03 - Rkomi - "Insuperabile"

04 - Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

05 - Aka 7even - "Perfetta così"

06 - Massimo Ranieri - "Lettera di là dal mare"

07 - Noemi - "Ti amo non lo so dire"

08 - Fabrizio Moro - "Sei tu"

09 - Dargen D'Amico - "Dove si balla"

10 - Elisa - "O forse sei tu"

11 - Irama - "Ovunque sarai"

12 - Michele Bravi - "Inverno dei fiori"

13 - La Rappresentante di Lista - "Ciao ciao"

14 - Emma - "Ogni volta è così"

15 - Mahmood e Blanco - "Brividi"

16 - Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"

17 - Sangiovanni - "Farfalle"

18 - Gianni Morandi - "Apri tutte le porte"

19 - Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

20 - Yuman - "Ora e qui"

21 - Achille Lauro - "Domenica"

22 - Ana Mena - "Duecentomila ore"

23 - Tananai - "Sesso occasionale"

24 - Giovanni Truppi - "Tuo padre, mia madre, Lucia"

25 - Le Vibrazioni - "Tantissimo"

SANREMO 2022, LA SCALETTA DELLA FINALE: IL VINCITORE

Nella serata finale le 25 canzoni in gara verranno votate dal pubblico attraverso il televoto e, la media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti, determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni. A quel punto, le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o attraverso registrazione audio-video.

Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuova votazione del pubblico con il televoto, la giuria della stampa, tv, radio e web e della “demoscopica 1000”, con un peso percentuale così ripartito: televoto 34%: giuria della sala stampa, tv, radio e web 33%; "demoscopica 1000" 33%. La canzone e l'artista con la percentuale di voto complessiva più elevata ottenuta in quest’ultima votazione verrà proclamata vincitore di Sanremo 2022. Allo stesso modo verranno proclamate anche la seconda e la terza canzone classificate.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Febbraio 2022, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA