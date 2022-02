Sanremo 2022, diretta della serata finale: Sabrina Ferilli abbraccia il figlio di Amadeus «Sono qui grazie a te»

Sanremo 2022, diretta della quinta serata finale: arriva Sabrina Ferilli. Super ospite Marco Mengoni, incognita Fiorello. Tutto pronto per l'ultima serata del Festival, che seguiremo come sempre minuto per minuto su Leggo.it e che vedrà i Campioni in gara contendersi a colpi di note la vittoria di questa 72ª edizione della kermesse. A decretare il vincitore saranno il televoto, la Giuria Demoscopica 1000 e la Giuria della Sala Stampa.

SANREMO 2022, LA DIRETTA DELLA FINALE SU LEGGO.IT

22.26 Si torna alla gara con Elisa - "O forse sei tu" - le parole della canzone

22.14 «Io ho pensato che sto qui per questo, compresa la tenacia che ho messo e credo che la nostra storia parla per noi. Non è che io non sappia di cosa stiamo parlando, non farò mai questo, ho solo scelto la strada della leggerezza perchè come diceva Calvino bisogna planare sulle cose e che la leggerezza non è superficialità. E comunque io sto qui per il figlio di Amadeus, ha un potere enorme, io lo devo conoscere...sei un fenomeno, se ho problemi in rai parlo solo con te». La Ferilli va ad abbracciare il figlio di Amadeus, Josè, e fare un foto con lui, a scattare Mara Venier. Applausi.

22.11 «Io penso che per parlare di questi argomenti ci vuole competenza e debba farlo chi ci si sporca le mani su questi argomenti. Io sono rispettosa delle competenze altrui e che ognuna deve parlare delle cose che sa. Sui social sanno parlare di tutto, ma quindi che fai non parli? Ma perchè la presenza mia deve per forza essere legata al problema? Perchè devo dare un senso oltre quello che sono per giustificare perchè sono qui. Io sto qui per il mio lavoro, per i miei amore, per le scelte - poi si interrompe parlando con la Venier - Mara ma sei in bianco, io ti cercavo in fuxia?»

22.09 «Poi ho pensato di parlare di bellezza, ma non la bellezza dell'asino, quella interiore, delle imperfezioni fisiche ed è vero perchè è importante, ma io sono 4 giorni che mangio radici e quindi non sono più credibile...volevo parlare d'amore, di dipendenza poi ho pensato ad Amadeus che aveva il profilo di coppia con la moglie...se non è dipendenza questa? Pure Gianni sta sempre con Anna, appena si è mosso da solo hai visto che ha fatto?»

22.06 Ritorna Sabrina Ferilli: «Io non ho monologhi questa sera, sono stati due anni molto duri dove monologhi da soli ce ne siamo fatti pure troppi. I temi importanti sono già stati toccati, facevo quindi queste riunione e pensavo a cosa dire. I temi sono tutti importanti e quindi difficile sceglie, allora ho pensato ai problemi ma io figli non li ho, ho una carriera avviata, un marito pure benestante... ma perchè devo stare sulle palle così»

22.01 Dargen canta "Dove si balla" - le parole della canzone

22.00 Dargen D'Amico prima di esibirsi ringrazia Amadeus per aver creduto in lui, poi la stoccata «e un ringraziamento al governo italiano che tende a dimenticarsi delle piccole realtà musicali». I due scherzano sul palco, Amadeus gli chiede se toglie mai gli occhiali, Dargen risponde «Sì, per fare la pipì».

21.57 Fabrizio Moro - "Sei tu" - le parole della canzone

21.50 Settima cantante in gara Noemi, bellissima come sempre, canta "Ti amo non lo so dire" - le parole della canzone

21.42 Anche Massimo ranienre cede al fantasanremo e dice "Papalin"

21.37 Sesto cantante in gara Massimo Ranieri - "Lettera di là dal mare" - le parole della canzone

21.32 Aka 7even - "Perfetta così" - le parole della canzone

21.28 Iva Zanicchi - "Voglio amarti" - le parole della canzone

21.27 Ferilli padronissima del palco ...detta legge ad un divertito Amadeus

21.24 Arriva Sabrina Ferilli «Non è normale, hai le pile? Altro che Mentana. Quando lui va dietro non bene, ha la colonnina e si ricarica. Fai attenzione a quest'ultima serata, falla brutta altrimenti ti chiedono di rifare il Festival per altri sette anni»

21.16 Rkomi ringrazia tutti: «Per quanto sia un cantante atipico sono davvero felice di stare qui»

21.11 Rkomi - "Insuperabile" - le parole della canzone

21.06 Giusy Ferreri - "Miele" - le parole della canzone

21.01 Primo cantante in gara Matteo Romano - "Virale" - le parole della canzone

20.58 Amadeus annuncia che i 25 artisti in gara che questa sera verranno votati interamente dal pubblico da casa tramite il televoto

20.57 Tutti in piedi

20.54 L'Inno di Mameli eseguito dalla banda della Guardia di Finanza apre la 72ma finale del Festival di Sanremo

