Sanremo 2022, Donatella Rettore si trasforma in Crudelia De Mon: il look black&white per il Festival

La chioma tutta ricci è la stessa Anni 70-80 di quando cantava Splendido, splendente, solo che adesso è bianca come metà del suo abito. Stiamo parlando di Donatella Rettore, che a Sanremo 2022 si trasforma in Crudelia De Mon con un look geometrico black&white.

Leggi anche > Le pagelle della seconda serata di Sanremo 2022: i voti ai cantanti

Donatella Rettore e Ditonellapiaga a Sanremo 2022.

Il blazer con revers gioca con le simmetrie, spariglia e confonde un po', forse troppo, come i pantaloni a zampa. La serie di gigli in metallo appuntati al petto fa molto soldatessa con mostrine, ma la tutina in pizzo smorza la severità della linea e dona un tocco di sensualità.

Più sobria Ditonellapiaga con cui la Rettore canta Chimica: pantaloni e giacca bianchi, top nero, la cantante osa solo con un maxi fiore appuntato al petto. «Dovete aspettarvi un grande spettacolo, una botta di energia. Noi siamo le più spudorate di un Festival spudorato» aveva detto il duo tutto sesso e chimica prima di salire sul palco dell'Ariston. Promessa mantenuta.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Febbraio 2022, 23:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA