Sanremo 2023, Amadeus mostra la scenografia "cupola" a VivaRai2: «Fiorello? Lo aspettiamo»

di Redazione Web

Continua il countdown verso il Festival di Sanremo: il 7 febbraio avrà inizio direttamente dalla città dei Fiori la kermesse canora. A condurre Amadeus, accanto a lui Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Tante sono state le sorprese svelate durante le ultime settimane dal direttore artistico in diretta al Tg1: ospiti, band internazionali e co conduttrici. Questa mattina, in diretta su VivaRai2, show della mattina condotto da Fiorello, Amadeus ha mostrato in anteprima la scenografia del Teatro Ariston che ospiterà i 28 cantanti big in gara.

Sanremo, Amadeus e Gianni Morandi maratoneti per l'ultima volta: registrato lo spot 'finale' del Festival

Sanremo 2023, il Fantasanremo sfonda il tetto di un milione di iscritti. Tutte le novità del gioco

Chiara Ferragni a Sanremo, ecco i brand che indosserà all'Ariston: «Non vedo l'ora di mostrare ciò che abbiamo creato»

Sanremo, il palco "cupola"

In collegamento dal Teatro Ariston, il direttore artistico della 73esima edizione della kermesse ha mostrato quella che sarà la scenografia, disegnata da Gaetano Castelli, per il Festival di Sanremo edizione 2023, in onda in prima serata dal 7 all''11 febbraio su Rai1.

L'orchestra, che vede da un lato la sezione ritmica e dall’altra i fiati e il coro, avvolge il palco e forma una cornice mozzafiato. A stupire, però, è il tetto: una vera e propria cupola costellata di luci bianche e blu che incornicia la scala per l’ingresso in scena.

Amadeus saluta le maestranze che incontra sulla scena e chiede loro un saluto per Fiorello, poi non si fa sfuggire l’occasione per invitarlo all’Ariston: «Noi lo aspettiamo, non vediamo l'ora». Con l'aiuto della telecamera mostra un'ultima volta il palco e chiosa: «È uno spettacolo».

In esclusiva per #VivaRai2

📣 FUORI ORA la scenografia di #Sanremo2023! 📣 pic.twitter.com/7H9UrYRClM — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) January 24, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA