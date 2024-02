Sanremo 2024, Emma: «Dedico questo Festival al mio papà. Gli prometto che resterò su questo palco fino a quando avrò fiato in corpo»

di Cristina Siciliano

Emma Marrone ha portato a Sanremo 2024 il singolo Apnea e, sul palco, continua ad affascinare tutti con la sua grintosa interpretazione da vera rocker in grado di trascinare le folle. «Dedico questo Sanremo al mio papà che mi ha lanciato su questo palco, avevo 10 anni. Voglio promettergli che resterò su questo palco fino a quando avrò fiato in corpo». Questa è la toccante dedica che Emma fa dal palco dell'Ariston durante la finale della 74esima edizione del Festival, per ricordare suo padre scomparso nel 2022. Parole sentite e piende d'amore.

Sanremo 2024, la diretta della finale

La perdita del papà

Emma Marrone non ha mai nascosto l’attaccamento alla propria famiglia: sua mamma Maria, suo papà Rosario (scomparso nel 2022) e suo fratello Checco le sono sempre stati accanto, dai suoi esordi ad oggi, nelle gioie e soprattutto nelle difficoltà, che Emma ha conosciuto bene, tra un successo e l’altro. Tra le tante sofferenze, la morte di papà Rosario ha «segnato profondamente» la cantante salentina. Oggi la cantante non poteva fare omaggio più toccante di questo sul palco dell'Ariston.

