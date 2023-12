Sanremo 2024, è iniziata la corsa ai biglietti per partecipare come pubblico: quando acquistarli, dove e quanto costano

di Redazione web

Tutto è pronto, o quasi, per Sanremo 2024. Amadeus è confermato alla conduzione della 74esima edizione della kermesse musicale, con lui sul palco dell'Ariston si alterneranno Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e, per la finalissima di sabato 10 febbraio, Rosario Fiorello. La lista dei big che parteciperanno al Festival è stata svelata, compresi i 3 artisti giovani che hanno completato la trenitina in gara. Giovanni Allevi è tra gli attesissimi super ospiti. E per chi vorrà assistere come pubblico è già corsa ai biglietti. Ma come fare per assicurarsi una poltrona?

Quanto costano i biglietti

La vendita dei biglietti, circa 2000, dovrebbe partire a partire da metà gennaio. Rispetto allo scorso anno i prezzi sono saliti: si spende 1530 euro per l'abbonamento a tutte e 5 le serate, in platea, che scendono a 800 se ci si accontenta della galleria. L'ingresso a una singola serata costa invece 200 euro, ma la finalissima avrà un prezzo diverso. Il canale ufficiale di acquisto è la biglietteria online del Teatro Ariston. Per gli ospiti degli alberghi e del casinò di Sanremo dovrebbero essere disponibili poco più di 500 posti.

Il concorso per la finalissima

Quest'anno è poi possibile provare a vincere un ingresso gratuito alla serata finale. «Vuoi essere tra i quattro fortunati giovani che saranno ospiti alla serata finale?», si legge in una nota sul sito Rai. «Sei nato tra il 1994 e il 2007 e sei un abbonato Rai o figlio o nipote di un abbonato? Scrivi una e-mail entro il 10 gennaio 2024, a iniziativasanremo.canone@rai.it.

