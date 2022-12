Sanremo 2023, Jalisse esclusi dal Festival per la 26esima volta. «Ma non ci fermiamo...»

di Redazione web

Ancora esclusi. E' il no, numero 26 per i Jalisse, i vincitori di Sanremo nel 1997, mai più riammessi alla competizione canora, che però non si arrendono ed annunciano su Instagram, che sono pronti a tornare. «26 no, ma non ci fermiamo». Con Fiumi di parole vinsero il festival, ormai 26 anni fa, ma poi su di loro calò una sorta di maledizione, che ha impedito il ritorno anche in questa quarta edizione di Amadeus. Ma i coniugi Fabio Ricci e Alessandra Drusian non hanno fermato la loro voglia di fare musica e di essere sportivi.

Mai più sul palco

«In bocca al lupo al ricco e variegato cast di Sanremo 2023 e buon lavoro ad Amadeus. Viva il Festival! A presto con altre novità!» scrivono ancora sui social, mentre rilanciano il loro ultimo singolo. «Siamo in promozione con il nuovo singolo natalizio "Noi l'unica salvezza" che potete ascoltare su tutti i digital stores e nel film di Maurizio Battista "4 Misteri ed un Funerale" con la nostra colonna sonora e musiche inedite».

Lo scorso anno, I Jalisse scrissero ad Amadeus per chiedere il motivo della loro esclusione, «non per contestare, ma solo per capire». Ma nessuno rispose loro «forse non abbiamo messo il francobollo giusto».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Dicembre 2022, 12:27

