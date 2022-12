Sanremo 2023, Gigi D'Alessio commosso per la partecipazione del figlio Lda al Festival: «Sempre più orgoglioso di te»

«Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento… Sempre più orgoglioso di te, Luca! Sarà un'altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo. Papà». È il messaggio commosso con cui Gigi D'Alessio commenta sui social la presenza del figlio Luca D'Alessio, in arte Lda, tra i cantanti in gara a Sanremo 2023, annunciato oggi da Amadeus.

LDA, il figlio di Gigi D'Alessio in gara a Sanremo

LDA, all'anagrafe Luca D'Alessio, ha reagito con urla e salti di gioia di fronte al televisore quando Amadeus lo ha annunciato tra i 22 big in gara a Sanremo 2023. «Non ci credo!», ha urlato felice l'artista. Lda è poi corso a baciare il televisore dove compariva Amadeus collegato con il Tg1.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Dicembre 2022, 21:24

